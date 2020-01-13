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Erdoğan: "(Türkiye-İtalya arasında) 2012'den bu yana yapılamayan hükümetler arası zirve...
7 saat önce
Erdoğan: "(Türkiye-İtalya arasında) 2012'den bu yana yapılamayan hükümetler arası zirve toplantısının, bu sene icra edilmesi konusunda mutabık kaldık"
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:42 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Türkiye- İtalya arasında) 2012'den bu yana yapılamayan hükümetler arası zirve toplantısının, bu sene icra edilmesi konusunda mutabık kaldık"
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