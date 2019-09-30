Erdoğan: Türkiye Kaşıkçı cinayetini aydınlatma çabalarını sürdürecek
58 dakika önce
Erdoğan: Böyle bir suçun bir daha dünyanın hiçbir yerinde işlenmemesi, hem Türkiye'nin hem de insanlığın çıkarınadır. Suçluların cezasız kalmaması için mücadele etmek, bunu sağlamanın en kolay yoludur. Bu, Cemal'in ailesine borcumuzdur
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı suikastinin insani boyutunun yanı sıra diplomatik dokunulmazlık ilkesinin istismar edilmesi nedeniyle de endişe verici olduğunu belirterek, adaletin ancak ulusal ve uluslararası mahkemeler eliyle tecelli edeceğine inandıklarını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili The Washington Post'ta yazdığı makalede, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin 11 Eylül terör saldırıları dikkate alınmazsa 21. yüzyılın en büyük ve tartışmalı olayı sayılabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:46
Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı Alışveriş yapan Cuhmurbaşkanı Erdoğan'ın plastik poşet kullanmaması dikkatlerden kaçmadı Erdoğan: Kaşıkçı cinayeti 21. yüzyılın en tartışmalı olayı Hırsızlıkla suçlanan kadın, AVM'nin ortasında "Hiçbir şey çalmadım" diyerek çırılçıplak soyundu