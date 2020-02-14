Erdoğan: "Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla, BM kararları temelinde, Keşmirli... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla, BM kararları temelinde, Keşmirli... - Son Dakika

Erdoğan: "Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla, BM kararları temelinde, Keşmirli...

12 dakika önce

Erdoğan: "Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla, BM kararları temelinde, Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır.

Erdoğan:

Erdoğan: " Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla, BM kararları temelinde, Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır."

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:40 Kaynak: AA
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