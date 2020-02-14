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Erdoğan: "Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla, BM kararları temelinde, Keşmirli...
12 dakika önce
Erdoğan: "Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla, BM kararları temelinde, Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:40 Kaynak: AA
Erdoğan: " Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla, BM kararları temelinde, Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır."
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