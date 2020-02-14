Erdoğan: "Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla, BM kararları temelinde, Keşmirli... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla, BM kararları temelinde, Keşmirli... - Son Dakika

Erdoğan: "Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla, BM kararları temelinde, Keşmirli...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han, Başbakanlık binasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han, Başbakanlık binasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan: Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla, BM kararları temelinde, Keşmirli...

Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Türkiye, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:03 Kaynak: AA
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