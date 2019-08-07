Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır, tanımayacaktır
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Erdoğan: Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır, tanımayacaktır

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır." dedi.

Erdoğan: Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır, tanımayacaktır, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, "Soydaşlarımızın tarihi anavatanları Kırım'daki varlıklarının devamı, kimliklerinin ve kültürlerinin korunması, temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.
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Türkiye, Ankara, Kırım, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:42 
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Erdoğan: Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır
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