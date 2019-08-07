Erdoğan: Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır, tanımayacaktır
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, " Türkiye
, Kırım
'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır." dedi. Ukrayna
Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i ile Ankara
'da ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, "Soydaşlarımızın tarihi anavatanları Kırım'daki varlıklarının devamı, kimliklerinin ve kültürlerinin korunması, temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:42
Erdoğan: Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması: ABD ile harekat merkezi kuruyoruz 20. yüzyılın efsane casusu Mati Hari, hayat hikayesiyle ilgi odağı oldu Özel statüsü kaldırılan Cammu Keşmir eyaletinden 3 gündür haber alınamıyor