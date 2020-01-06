Erdoğan: "Türkiye, MİT'in başarılı çalışmalarıyla, hiçbir ülkenin yardımına ihtiyaç duymadan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Türkiye, MİT'in başarılı çalışmalarıyla, hiçbir ülkenin yardımına ihtiyaç duymadan... - Son Dakika

Erdoğan: "Türkiye, MİT'in başarılı çalışmalarıyla, hiçbir ülkenin yardımına ihtiyaç duymadan...

6 saat önce

Erdoğan: "Türkiye, MİT'in başarılı çalışmalarıyla, hiçbir ülkenin yardımına ihtiyaç duymadan dünyanın her yerinde hareket edebilme imkanına kavuştu.

Erdoğan:

Erdoğan: " Türkiye, MİT'in başarılı çalışmalarıyla, hiçbir ülkenin yardımına ihtiyaç duymadan dünyanın her yerinde hareket edebilme imkanına kavuştu."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:54 Kaynak: AA
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