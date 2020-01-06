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Erdoğan: "Türkiye, MİT'in başarılı çalışmalarıyla, hiçbir ülkenin yardımına ihtiyaç duymadan...
6 saat önce
Erdoğan: "Türkiye, MİT'in başarılı çalışmalarıyla, hiçbir ülkenin yardımına ihtiyaç duymadan dünyanın her yerinde hareket edebilme imkanına kavuştu.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:54 Kaynak: AA
Erdoğan: " Türkiye, MİT'in başarılı çalışmalarıyla, hiçbir ülkenin yardımına ihtiyaç duymadan dünyanın her yerinde hareket edebilme imkanına kavuştu."
Son Dakika Milli Stinger ile TSK'nın envanteri güçlenecek Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na sert sözler: Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta Almanya'da polise bıçakla saldırmaya çalışan Türk öldürüldü 200'e yakın erkeğe tecavüz edip görüntüleri kayda alan adama müebbet hapis cezası verildi