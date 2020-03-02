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Erdoğan: "Türkiye, mücadelesini herhangi bir ülkeye, kuruma güvenerek değil kendi yüreğine,...
6 saat önce
Erdoğan: "Türkiye, mücadelesini herhangi bir ülkeye, kuruma güvenerek değil kendi yüreğine, bileğine, insanına, imkanlarına dayanarak yürütmektedir"
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:20 Kaynak: AA
Erdoğan: " Türkiye, mücadelesini herhangi bir ülkeye, kuruma güvenerek değil kendi yüreğine, bileğine, insanına, imkanlarına dayanarak yürütmektedir"
Son Dakika Rus savaş gemisinin Boğaz'dan geçişi sırasında ağır silahlı bir askerin nöbet tutuğu görüldü ABD, Türkiye'ye İdlib'te hava desteği vermeyecek Yunan askerleri bu sefer de gazetecileri hedef aldı Türkiye'nin mülteci kararının ardından panikleyen AB'den skandal sözler: Kimse bize şantaj yapamaz