Erdoğan: "Türkiye, mücadelesini herhangi bir ülkeye, kuruma güvenerek değil kendi yüreğine,... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Türkiye, mücadelesini herhangi bir ülkeye, kuruma güvenerek değil kendi yüreğine,... - Son Dakika

Erdoğan: "Türkiye, mücadelesini herhangi bir ülkeye, kuruma güvenerek değil kendi yüreğine,...

6 saat önce

Erdoğan: "Türkiye, mücadelesini herhangi bir ülkeye, kuruma güvenerek değil kendi yüreğine, bileğine, insanına, imkanlarına dayanarak yürütmektedir"

Erdoğan:

Erdoğan: " Türkiye, mücadelesini herhangi bir ülkeye, kuruma güvenerek değil kendi yüreğine, bileğine, insanına, imkanlarına dayanarak yürütmektedir"

Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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