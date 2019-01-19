Erdoğan: Türkiye Ne Zaman Yükselişe Geçse Önüne Tuzaklar Döşenmiştir (2)
29 dakika önce
ERDOĞAN, ANKARA'YA DÖNDÜCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen belediye başkanları tanıtım toplantısının ardından TÜYAP Kongre Merkezi'nde iş adamları, partisinin eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri, eski ve mevcut...
ERDOĞAN, ANKARA'YA DÖNDÜ Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Yaşar Doğu
Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen belediye başkanları tanıtım toplantısının ardından TÜYAP Kongre Merkezi'nde iş adamları, partisinin eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri, eski ve mevcut belediye başkan ve adayları ile yemekte bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından Erdoğan, bir otelde Meltem Yeşilyurt
ve Resul Akyüz çiftinin nişan törenine katıldı. Erdoğan, buradan geçtiği Çarşamba Havalimanı
'ndan uçakla Ankara
'ya hareket etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:36 Kaynak: DHA
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