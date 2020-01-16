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Erdoğan: "Türkiye'nin 2023 yürüyüşü, pek çok kesimi rahatsız etmiştir.
7 saat önce
Erdoğan: "Türkiye'nin 2023 yürüyüşü, pek çok kesimi rahatsız etmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:42 Kaynak: AA
Erdoğan: " Türkiye'nin 2023 yürüyüşü, pek çok kesimi rahatsız etmiştir. Ülkemize yönelik saldırılar, bu süreçte eşi benzeri görülmemiş şekilde arttı."
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