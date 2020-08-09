Erdoğan: "Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarında daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tübitak Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde konuşması KOCAELİ - Erdoğan: " Türkiye 'nin adını bilim olimpiyatlarında daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak."

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 17:47

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı "Evine dön" çağrısını değerlendirdi: Seçime yönelik bir hareket değil