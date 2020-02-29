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Erdoğan: "Türkiye'nin batacağı, biteceği söylenen 2019'u neredeyse yüzde birlik büyümeyle kapatarak...
6 saat önce
Erdoğan: "Türkiye'nin batacağı, biteceği söylenen 2019'u neredeyse yüzde birlik büyümeyle kapatarak şom ağızlılara hak ettikleri dersi verdik.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:24 Kaynak: AA
Erdoğan: " Türkiye'nin batacağı, biteceği söylenen 2019'u neredeyse yüzde birlik büyümeyle kapatarak şom ağızlılara hak ettikleri dersi verdik."
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