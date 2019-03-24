Erdoğan: "Türkiye'nin Beka Mücadelesi Verdiği Bu Dönemde Yeni Bir Siyasi Oluşumdan Ziyade Güçlü Bir...
1 saat önce
Erdoğan: "Türkiye'nin beka mücadelesi verdiği bu dönemde yeni bir siyasi oluşumdan ziyade güçlü bir birlikteliğe ihtiyacımız var."
Erdoğan: " Türkiye
'nin beka mücadelesi verdiği bu dönemde yeni bir siyasi oluşumdan ziyade güçlü bir birlikteliğe ihtiyacımız var."
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:55 Kaynak: AA
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