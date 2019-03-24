Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye'nin Beka Mücadelesi Verdiği Bu Dönemde Yeni Bir Siyasi Oluşumdan Ziyade Güçlü Bir...

Erdoğan: "Türkiye'nin Beka Mücadelesi Verdiği Bu Dönemde Yeni Bir Siyasi Oluşumdan Ziyade Güçlü Bir...

1 saat önce

Erdoğan: "Türkiye'nin beka mücadelesi verdiği bu dönemde yeni bir siyasi oluşumdan ziyade güçlü bir birlikteliğe ihtiyacımız var."

Erdoğan:
Erdoğan: " Türkiye'nin beka mücadelesi verdiği bu dönemde yeni bir siyasi oluşumdan ziyade güçlü bir birlikteliğe ihtiyacımız var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:55 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Alemin Hızlı Delikanlısı, Speedy Mustafa' Telefon Gasbedince Tutuklandı Fenerbahçe'de Nabil Dirar'a Kaptanlık Verilecek Belçika-Türkiye Maçını Bırakıp Hamburger Yemeye Giden Eden Hazard'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf Tescilli Güzel Şebnem Schaefer'dan Dikkat Çeken Çıkış : Erkekleri Baştan Çıkaran Rolleri Reddediyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 23:12:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye'nin Beka Mücadelesi Verdiği Bu Dönemde Yeni Bir Siyasi Oluşumdan Ziyade Güçlü Bir...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]