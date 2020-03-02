Erdoğan: Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üzerinde baş kalmayacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan: Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üzerinde baş kalmayacak - Son Dakika Dünya

Erdoğan: Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üzerinde baş kalmayacak

6 saat önce

AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ordu güçlerinin Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmaması halinde omuzlarının üzerinde baş kalmayacağını söylediView on euronews.

AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ordu güçlerinin Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmaması halinde omuzlarının üzerinde baş kalmayacağını söylediView on euronews

Erdoğan: Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üzerinde baş kalmayacak

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:12 
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