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Erdoğan: Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üzerinde baş kalmayacak
6 saat önce
AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ordu güçlerinin Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmaması halinde omuzlarının üzerinde baş kalmayacağını söylediView on euronews.
AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ordu güçlerinin Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmaması halinde omuzlarının üzerinde baş kalmayacağını söylediView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:12
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