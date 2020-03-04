Erdoğan: "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini fitneyle iftirayla lekelemeye çalışan kim olursa... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini fitneyle iftirayla lekelemeye çalışan kim olursa... - Son Dakika

Erdoğan: "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini fitneyle iftirayla lekelemeye çalışan kim olursa...

6 saat önce

Erdoğan: "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini fitneyle iftirayla lekelemeye çalışan kim olursa olsun, haysiyetsizdir, şerefsizdir, alçaktır, haindir.

Erdoğan:

Erdoğan: " Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini fitneyle iftirayla lekelemeye çalışan kim olursa olsun, haysiyetsizdir, şerefsizdir, alçaktır, haindir."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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