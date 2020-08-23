Erdoğan: "Türkiye'nin demokratik hukuk devleti niteliğine yönelik her saldırıyı engelleyerek, her... - Son Dakika

Erdoğan: " Türkiye 'nin demokratik hukuk devleti niteliğine yönelik her saldırıyı engelleyerek, her oyunu bozarak yolumuza devam edeceğiz."

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 15:13

Kaynak: AA

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