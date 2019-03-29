Erdoğan: "Türkiye'nin Ekonomisini Yönetmek Bizim İşimiz. Bunların Hepsinin Defterleri Bizde.

Erdoğan: "Türkiye'nin ekonomisini yönetmek bizim işimiz. Bunların hepsinin defterleri bizde.

Erdoğan: "Türkiye'nin ekonomisini yönetmek bizim işimiz. Bunların hepsinin defterleri bizde. Ne durumda olduklarını biliyoruz, ağlanacak halleri var."

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