Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye'nin Ekonomisini Yönetmek Bizim İşimiz. Bunların Hepsinin Defterleri Bizde.

Erdoğan: "Türkiye'nin Ekonomisini Yönetmek Bizim İşimiz. Bunların Hepsinin Defterleri Bizde.

1 saat önce

Erdoğan: "Türkiye'nin ekonomisini yönetmek bizim işimiz. Bunların hepsinin defterleri bizde.

Erdoğan:
Erdoğan: "Türkiye'nin ekonomisini yönetmek bizim işimiz. Bunların hepsinin defterleri bizde. Ne durumda olduklarını biliyoruz, ağlanacak halleri var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:25 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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