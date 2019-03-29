Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye'nin Güçlenmesini Hazmedemeyenler, 31 Mart Sonrasında ya Daha da Azgınlaşacaklar...

Erdoğan: "Türkiye'nin Güçlenmesini Hazmedemeyenler, 31 Mart Sonrasında ya Daha da Azgınlaşacaklar...

1 saat önce

Erdoğan: "Türkiye'nin güçlenmesini hazmedemeyenler, 31 Mart sonrasında ya daha da azgınlaşacaklar ya da kendilerine çekidüzen verecekler.

Erdoğan:
Erdoğan: " Türkiye'nin güçlenmesini hazmedemeyenler, 31 Mart sonrasında ya daha da azgınlaşacaklar ya da kendilerine çekidüzen verecekler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:24 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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