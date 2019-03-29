Erdoğan: "Türkiye'nin Güçlenmesini Hazmedemeyenler, 31 Mart Sonrasında ya Daha da Azgınlaşacaklar...
1 saat önce
Erdoğan: "Türkiye'nin güçlenmesini hazmedemeyenler, 31 Mart sonrasında ya daha da azgınlaşacaklar ya da kendilerine çekidüzen verecekler.
Erdoğan: " Türkiye
'nin güçlenmesini hazmedemeyenler, 31 Mart sonrasında ya daha da azgınlaşacaklar ya da kendilerine çekidüzen verecekler."
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:24 Kaynak: AA
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