Erdoğan: "Türkiye'nin hiçbir ülkenin topraklarında, hiçbir toplumun özgürlüğünde veya çıkarlarında...
1 saat önce
Erdoğan: "Türkiye'nin hiçbir ülkenin topraklarında, hiçbir toplumun özgürlüğünde veya çıkarlarında gözü yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:15 Kaynak: AA
Erdoğan: " Türkiye'nin hiçbir ülkenin topraklarında, hiçbir toplumun özgürlüğünde veya çıkarlarında gözü yoktur."
Teröristler Resulayn'dan ambulanslarla kaçıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika'ya sert tepki: YPG'ye yardımı neyle izah edecekler? Suriye Milli Ordusuna bağlı birlikler Rasulayn'dan Ceylanpınar ilçesine çıkış yaptı Erdoğan, konuştuğu foruma katılmayanlara sert çıktı: Terörü destekliyorlar