Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye'nin İlk 2 Bin Beygir Gücündeki Helikopter Motoru Tusaş'a Teslim Edildi, 236 Adet...

Erdoğan: "Türkiye'nin İlk 2 Bin Beygir Gücündeki Helikopter Motoru Tusaş'a Teslim Edildi, 236 Adet...

2 saat önce

Erdoğan: "Türkiye'nin ilk 2 bin beygir gücündeki helikopter motoru TUSAŞ'a teslim edildi, 236 adet üretilerek helikopterlerimizde kullanılacak.

Erdoğan:
Erdoğan: "Türkiye'nin ilk 2 bin beygir gücündeki helikopter motoru TUSAŞ'a teslim edildi, 236 adet üretilerek helikopterlerimizde kullanılacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:51 Kaynak: AA

Türkiye, Politika
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