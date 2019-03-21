Erdoğan: "Türkiye'nin İlk 2 Bin Beygir Gücündeki Helikopter Motoru Tusaş'a Teslim Edildi, 236 Adet...
2 saat önce
Erdoğan: "Türkiye'nin ilk 2 bin beygir gücündeki helikopter motoru TUSAŞ'a teslim edildi, 236 adet üretilerek helikopterlerimizde kullanılacak.
Erdoğan: "Türkiye'nin ilk 2 bin beygir gücündeki helikopter motoru TUSAŞ'a teslim edildi, 236 adet üretilerek helikopterlerimizde kullanılacak."
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:51 Kaynak: AA
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