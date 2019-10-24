Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye'nin insani yaklaşımını zaaf olarak değerlendirenlere kadife eldivenimizdeki demir...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Türkiye'nin insani yaklaşımını zaaf olarak değerlendirenlere kadife eldivenimizdeki demir...

Erdoğan: "Türkiye'nin insani yaklaşımını zaaf olarak değerlendirenlere kadife eldivenimizdeki demir...

1 saat önce

Erdoğan: "Türkiye'nin insani yaklaşımını zaaf olarak değerlendirenlere kadife eldivenimizdeki demir yumruğumuzu göstermekten asla geri durmayacağız."

Erdoğan:

Erdoğan: " Türkiye'nin insani yaklaşımını zaaf olarak değerlendirenlere kadife eldivenimizdeki demir yumruğumuzu göstermekten asla geri durmayacağız."

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:04 Kaynak: AA
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