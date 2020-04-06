Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Türkiye'nin istiklali ve istikbali için nice zorlukların üstesinden geldik, Allah'ın... - Son Dakika
Erdoğan: "Türkiye'nin istiklali ve istikbali için nice zorlukların üstesinden geldik, Allah'ın...
6 saat önce
Erdoğan: "Türkiye'nin istiklali ve istikbali için nice zorlukların üstesinden geldik, Allah'ın yardımıyla bu sıkıntılı günleri de geride bırakacağız"
Erdoğan: " Türkiye'nin istiklali ve istikbali için nice zorlukların üstesinden geldik, Allah'ın yardımıyla bu sıkıntılı günleri de geride bırakacağız"
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:20 Kaynak: AA
Son Dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada