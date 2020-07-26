Erdoğan: "Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditleri bertaraf etmeye yönelik daha etkin ve daha... - Son Dakika

Erdoğan: "Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditleri bertaraf etmeye yönelik daha etkin ve daha...
Erdoğan: "Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditleri bertaraf etmeye yönelik daha etkin ve daha iyi koordine edilen bir milli güvenlik sistemi geliştiriyoruz.
Erdoğan: " Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditleri bertaraf etmeye yönelik daha etkin ve daha iyi koordine edilen bir milli güvenlik sistemi geliştiriyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 03:43
Kaynak: AA
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