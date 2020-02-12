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Erdoğan: "Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya...
6 saat önce
Erdoğan: "Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:50 Kaynak: AA
Erdoğan: " Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz."
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