Erdoğan: Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalanları ifşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı tarafından düzenlenen yemekte konuştu.