Erdoğan: Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalanları ifşa edeceğiz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan: Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalanları ifşa edeceğiz - Son Dakika Dünya

Erdoğan: Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalanları ifşa edeceğiz

6 saat önce

Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı yemeğinde konuştu: Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz

Erdoğan: Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalanları ifşa edeceğiz, System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz." dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı tarafından düzenlenen yemekte konuştu.

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Kahramanmaraş, AK Parti, Siyaset, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:00 
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