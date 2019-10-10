Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye'nin kimsenin toprağında, malında, mülkünde gözü yoktur.
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Türkiye'nin kimsenin toprağında, malında, mülkünde gözü yoktur.

Erdoğan: "Türkiye'nin kimsenin toprağında, malında, mülkünde gözü yoktur.

1 saat önce

Erdoğan: "Türkiye'nin kimsenin toprağında, malında, mülkünde gözü yoktur.

Erdoğan:

Erdoğan: " Türkiye'nin kimsenin toprağında, malında, mülkünde gözü yoktur. Türkiye ile hareket eden Suriye Milli Ordusunun da asla böyle niyeti yoktur"

Türkiye, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:49 Kaynak: AA
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