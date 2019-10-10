Erdoğan: "Türkiye'nin kimsenin toprağında, malında, mülkünde gözü yoktur.
1 saat önce
Erdoğan: "Türkiye'nin kimsenin toprağında, malında, mülkünde gözü yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:49 Kaynak: AA
Erdoğan: " Türkiye'nin kimsenin toprağında, malında, mülkünde gözü yoktur. Türkiye ile hareket eden Suriye Milli Ordusunun da asla böyle niyeti yoktur"
Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı "Gel savaşma, sevişelim" diyen rapçi Ezhel, Twitter'da gündem oldu Erdoğan'dan "Yanındayız" diyen Özdil ve Dündar'a yanıt: Çok mutlu olurum Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz