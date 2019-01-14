Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Türkiye'nin Kürtlerle Hiçbir Sorunu Olmadığını, Ulusal Güvenliğe Tehdit Oluşturan Terör...

Erdoğan, Türkiye'nin Kürtlerle Hiçbir Sorunu Olmadığını, Ulusal Güvenliğe Tehdit Oluşturan Terör...

1 saat önce

Erdoğan, Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını, ulusal güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütleri ile mücadelenin amaçlandığını vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin Kürtlerle Hiçbir Sorunu Olmadığını, Ulusal Güvenliğe Tehdit Oluşturan Terör..., System.String[]
Erdoğan, Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını, ulusal güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütleri ile mücadelenin amaçlandığını vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:45 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'a, Erdoğan'ın 3,5 Yıl Önceki Twitter Paylaşımıyla Cevap Verdi Masaj Salonunda Çalışan Kadının Sevgilisi, Paylaşımıyla Bir Kenti Ayağa Kaldırdı

İhanet Haberleriyle Gündeme Gelen İrem Derici, Yeni Sevgilisiyle Sarmaş Dolaş Poz Verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Telefonda Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 21:50:25. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Türkiye'nin Kürtlerle Hiçbir Sorunu Olmadığını, Ulusal Güvenliğe Tehdit Oluşturan Terör...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]