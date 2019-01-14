Erdoğan, Türkiye'nin Kürtlerle Hiçbir Sorunu Olmadığını, Ulusal Güvenliğe Tehdit Oluşturan Terör...
1 saat önce
Erdoğan, Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını, ulusal güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütleri ile mücadelenin amaçlandığını vurguladı.
Erdoğan, Türkiye
'nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını, ulusal güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütleri ile mücadelenin amaçlandığını vurguladı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:45 Kaynak: AA
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