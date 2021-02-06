Erdoğan: "Türkiye'nin Libya'da, Suriye'de, Ege'de, Doğu Akdeniz'de, en son Dağlık Karabağ'da bileğini bükemeyenler, asimetrik yöntemlerle, asılsız... - Son Dakika

Erdoğan: "Türkiye'nin Libya'da, Suriye'de, Ege'de, Doğu Akdeniz'de, en son Dağlık Karabağ'da bileğini bükemeyenler, asimetrik yöntemlerle, asılsız...

Erdoğan: "Türkiye'nin Libya'da, Suriye'de, Ege'de, Doğu Akdeniz'de, en son Dağlık Karabağ'da bileğini bükemeyenler, asimetrik yöntemlerle, asılsız iddia ve ithamlarla çelme takmaya çalışmaktadır.

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Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan Nurcan Serçe konuştu: Dayakçı bir anne değilim, o kadar canım acıdı ki

Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi

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İzmir'de Kılıçdaroğlu'nun önüne kesen esnaf sitem etti: Burada 35 senedir CHP var, bu altyapıyı düzeltin