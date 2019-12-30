Erdoğan: "(Türkiye'nin Otomobili) Bu proje, ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Erdoğan: '(Türkiye'nin Otomobili) Bu proje, ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir... - Son Dakika Ekonomi

Erdoğan: "(Türkiye'nin Otomobili) Bu proje, ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir...

6 saat önce

Erdoğan: "(Türkiye'nin Otomobili) Bu proje, ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahiptir.

Erdoğan:

Erdoğan: "( Türkiye'nin Otomobili) Bu proje, ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahiptir."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:44 Kaynak: AA
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