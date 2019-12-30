Son Dakika › Ekonomi › Erdoğan: '(Türkiye'nin Otomobili) Bu proje, ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir... - Son Dakika Ekonomi
Erdoğan: "(Türkiye'nin Otomobili) Bu proje, ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir...
6 saat önce
Erdoğan: "(Türkiye'nin Otomobili) Bu proje, ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahiptir.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:44 Kaynak: AA
Erdoğan: "( Türkiye'nin Otomobili) Bu proje, ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahiptir."
Son Dakika İddaa, Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe'yi öne çıkardı Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Başvuru ve ödeme süresi yarın sona eriyor QRAS Giyim'in kurucusu Sümeyra Teymur'dan kadın girişimcilere altın değerinde tavsiyeler İstanbul'da ağaç, yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi