Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği tesislerin inşaatına başlama töreninde konuştu: (4) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sahadan birebir aldığımız bilgiler de ekonomideki canlanmayı güçlü bir şekilde teyit ediyor. Verilerimize göre, ilk 6 ayda sanayi siciline yaklaşık 7 bin işletme kaydoldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugüne kadar dünya genelinde 600 bin insanın hayatına mal olan koronavirüs salgınının yaralarını sarmaya başladıklarını söyledi.

Verdikleri desteklerin sayesinde ekonominin çok hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mayıs ayında sanayi üretimi nisana göre yüzde 17,4 arttı. Mayıs ayında küresel ölçekte en hızlı toparlanan ilk 3 ülkeden birisi olduk. Bu performansla Amerika, Çin, Almanya, Güney Kore ve Rusya gibi ülkeleri de geride bıraktık. Tabii biz sadece endekslere bakarak konuşmuyoruz. Sahadan birebir aldığımız bilgiler de ekonomideki canlanmayı güçlü bir şekilde teyit ediyor. Verilerimize göre, ilk 6 ayda sanayi siciline yaklaşık 7 bin işletme kaydoldu, yani üretime başladı. İstanbul, Bursa, Ankara, Konya ve İzmir başta olmak üzere yurdun dört bir yanında yeni işletmeler faaliyete geçti. Sadece haziran ayında ise 1421 yeni sanayi işletmesi kuruldu. Bu sayı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 91'lik bir artışa tekabül ediyor."

Yılın ilk yarısında sadece Organize Sanayi Bölgelerinde 606 üretim tesisinin faaliyete geçtiğini aktaran Erdoğan, gıdadan kimyaya, mobilyadan makine imalatına varıncaya dek farklı sektörlere odaklanan bu fabrikalar için özel sektörün 9 milyar liraya yakın yatırım yaptığını kaydetti.

Haziran'da düzenledikleri 859 yatırım teşvik belgesiyle teşvik tarihindeki aylık belge rekorunu kırdıklarını dile getiren Erdoğan, "Özel sektörün 84 milyar liralık sabit yatırımı için teşvik belgesi verdik. Bu yatırımlar tamamlandığında 129 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanı doğacaktır." dedi.

"Toparlanma süreci temmuzda hızlandı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toparlanma sürecinin temmuz ayında daha da hızlandığını gördüklerini ifade ederek, "Sanayideki elektrik tüketimi temmuzun ilk haftasında; mayıs ve haziranın aynı dönemini şimdiden geride bıraktı. Yatırımı, üretimi, yenilikçiliği, girişimi ve istihdamı çok farklı teşvik mekanizmalarıyla destekliyoruz." diye konuştu.

Canlanmanın kalıcı hale gelmesi için devletin bu gayretlerinin yanında elbette firmalara da bazı sorumlulukların düştüğüne işaret eden Erdoğan, firma sahiplerine şöyle seslendi:

"Reel sektörümüzden üretime, ihracata, katma değeri yüksek ürünlere odaklanmasını istiyoruz. Günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan ürünler üretmenin yanı sıra özellikle geleceğin taleplerini belirleyen yenilikçi projelere de yoğunlaşmanızı bekliyoruz. Tek sermayesi bu millete karamsarlık aşılamak olan şeamet tellallarına lütfen kulak asmayın. "Yapamayız, üretemeyiz.' diyerek azminizi kırmaya çalışanlara asla prim vermeyin. Siyaset kürsüsünü iftira kürsüsüne çevirenleri, bu ülkeye dair hiçbir hayali, hedefi olmayanları asla dikkate almayın. Unutmayın ki inanmak, başarmanın yarısıdır. Başarı ise zahmet, sabır ve cesaretin en tatlı meyvesidir."

"Devlet-millet olarak sırt sırta verirsek, aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur"

Mensubu olmaktan iftihar ettiği bu milletin, mazisi mücadele ve zaferlerle dolu necip bir millet olduğunu dile getiren Erdoğan, "Türkiye; tarihiyle değerleriyle coğrafyasıyla beşeri sermayesiyle üretim kapasitesiyle büyük ve güçlü bir ülkedir. Biz çalışırsak, gayret gösterirsek, devlet-millet olarak sırt sırta verirsek, Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Devrim Arabalarından tam 60 yıl sonra gerçeğe dönüştürdüğümüz başarı hikayesi, bunun en güzel örneğidir. 'Devrim otomobilini' müzeye mahkum edenler, 'devrin otomobilinin' yollarımızda kullanılmasına mani olmayacaklardır. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Otomobili'nin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, projenin bu aşamaya ulaşmasında emeği ve katkısı olan herkesi tebrik ederek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve yönetimine, projeye yüreğini koyan babayiğitlere, gecesini gündüzüne katarak projenin bugünlere gelmesini sağlayan TOGG ekibine teşekkürlerini sundu.

Bu alandaki büyük beklentileri hayata geçireceklerine inandığını belirten Erdoğan, sözlerini "İnşallah bizler de projenin tüm saflarında yanınızda olmaya, sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Mevlam yolumuzu, bahtımızı açık etsin." diyerek tamamladı.

Notlar

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından yerli otomobilin maketi hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindekilerle "Ya Allah, Bismillah. Hayır olsun." diyerek butona basmasıyla fabrika temeline ilk beton döküldü. Erdoğan ve katılımcılar, aile fotoğrafı çektirdi.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TOBB ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Genel Müdürü Mehmet Gürcan Karakaş da katıldı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.55'de geldiği Bursa'da, tören öncesi fabrikanın kurulacağı alanı, helikopterle havadan inceledi.

(Bitti)