Erdoğan: "Türkiye'nin Otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi" - Son Dakika

Erdoğan: "Türkiye'nin Otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi"
Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması BURSA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen "Türkiye'nin Otomobili"nin Üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Törenine katıldı.
Salondan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması BURSA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen "Türkiye'nin Otomobili"nin Üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 19:31 Kaynak: AA
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