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Erdoğan: "(Türkiye'nin otomobilinin fiyatı) Halkımızın cebini inşallah sıkıntıya sokmadan...
6 saat önce
Erdoğan: "(Türkiye'nin otomobilinin fiyatı) Halkımızın cebini inşallah sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil noktasında olacak diye düşünüyorum.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:26 Kaynak: AA
Erdoğan: "( Türkiye'nin otomobilinin fiyatı) Halkımızın cebini inşallah sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil noktasında olacak diye düşünüyorum."
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