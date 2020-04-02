Son Dakika › Güncel › ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN SAĞLIK ALTYAPISI PEK ÇOK ÜLKEYE GÖRE OLDUKÇA İYİ DURUMDADIR (1) - Son Dakika
ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN SAĞLIK ALTYAPISI PEK ÇOK ÜLKEYE GÖRE OLDUKÇA İYİ DURUMDADIR (1)
23 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından mesaj yayımlayarak, "Türkiye'nin sağlık altyapısı; personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım imkanları bakımından pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından mesaj yayımlayarak, " Türkiye'nin sağlık altyapısı; personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım imkanları bakımından pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır. Sağlık altyapımızın gücüyle, Koronavirüs'e karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:24 Kaynak: DHA
Son Dakika 7 gün boyunca laboratuvarda korona virüsle baş başa kalacak olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı: "Bana... Bakanların ve Bakanlıkların sosyal medya analiz raporu yayımlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır Oyuncu Meltem Miraloğlu ismini değiştirdi!