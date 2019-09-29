Erdoğan: "Türkiye'nin savunma sanayi alanında son dönemde katettiği mesafe istiklaline ve...
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Erdoğan: "Türkiye'nin savunma sanayi alanında son dönemde katettiği mesafe istiklaline ve istikbaline daha güvenli bakmasını sağlamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:52 Kaynak: AA
Erdoğan: " Türkiye'nin savunma sanayi alanında son dönemde katettiği mesafe istiklaline ve istikbaline daha güvenli bakmasını sağlamıştır."
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