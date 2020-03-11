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Erdoğan: "Türkiye'nin serbest dolaşım fasılların açılması, gümrük birliğinin güncellenmesi, mali...
6 saat önce
Erdoğan: "Türkiye'nin serbest dolaşım fasılların açılması, gümrük birliğinin güncellenmesi, mali yardım dahil tüm beklentileri somut olarak karşılanana kadar sınırlarımızdaki mevcut uygulamayı sürdüreceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:08 Kaynak: AA
Erdoğan: " Türkiye'nin serbest dolaşım fasılların açılması, gümrük birliğinin güncellenmesi, mali yardım dahil tüm beklentileri somut olarak karşılanana kadar sınırlarımızdaki mevcut uygulamayı sürdüreceğiz"
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