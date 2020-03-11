Erdoğan: "Türkiye'nin serbest dolaşım fasılların açılması, gümrük birliğinin güncellenmesi, mali... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Türkiye'nin serbest dolaşım fasılların açılması, gümrük birliğinin güncellenmesi, mali... - Son Dakika

Erdoğan: "Türkiye'nin serbest dolaşım fasılların açılması, gümrük birliğinin güncellenmesi, mali...

6 saat önce

Erdoğan: "Türkiye'nin serbest dolaşım fasılların açılması, gümrük birliğinin güncellenmesi, mali yardım dahil tüm beklentileri somut olarak karşılanana kadar sınırlarımızdaki mevcut uygulamayı sürdüreceğiz"

Erdoğan:

Erdoğan: " Türkiye'nin serbest dolaşım fasılların açılması, gümrük birliğinin güncellenmesi, mali yardım dahil tüm beklentileri somut olarak karşılanana kadar sınırlarımızdaki mevcut uygulamayı sürdüreceğiz"

Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:08 Kaynak: AA
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