Erdoğan: "Türkiye'nin son 17 yılda diğer alanlarla birlikte savunma sanayisinde kat ettiği mesafe... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Türkiye'nin son 17 yılda diğer alanlarla birlikte savunma sanayisinde kat ettiği mesafe... - Son Dakika

Erdoğan: "Türkiye'nin son 17 yılda diğer alanlarla birlikte savunma sanayisinde kat ettiği mesafe...

6 saat önce

Erdoğan: "Türkiye'nin son 17 yılda diğer alanlarla birlikte savunma sanayisinde kat ettiği mesafe olmasaydı bugün böyle bir mücadeleyi çok daha zor şartlarda yürütmeye çalışıyor olacaktık."

Erdoğan:

Erdoğan: " Türkiye'nin son 17 yılda diğer alanlarla birlikte savunma sanayisinde kat ettiği mesafe olmasaydı bugün böyle bir mücadeleyi çok daha zor şartlarda yürütmeye çalışıyor olacaktık."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:00 Kaynak: AA
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