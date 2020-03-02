Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Türkiye'nin son 17 yılda diğer alanlarla birlikte savunma sanayisinde kat ettiği mesafe... - Son Dakika
Erdoğan: "Türkiye'nin son 17 yılda diğer alanlarla birlikte savunma sanayisinde kat ettiği mesafe...
6 saat önce
Erdoğan: "Türkiye'nin son 17 yılda diğer alanlarla birlikte savunma sanayisinde kat ettiği mesafe olmasaydı bugün böyle bir mücadeleyi çok daha zor şartlarda yürütmeye çalışıyor olacaktık."
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:00 Kaynak: AA
Erdoğan: " Türkiye'nin son 17 yılda diğer alanlarla birlikte savunma sanayisinde kat ettiği mesafe olmasaydı bugün böyle bir mücadeleyi çok daha zor şartlarda yürütmeye çalışıyor olacaktık."
Son Dakika Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında geniş yankı buldu Türkiye'ye gelen ABD temsilcilerinin fotoğrafında dikkat çeken çanta taşıma detayı İstanbul'daki Erzurumlular 4. Büyük Erzurum Buluşması'nda bir araya geliyor Son Dakika: Merkel, Türkiye'nin İdlib'de güvenli bölge teklifine destek verdi