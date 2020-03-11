Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye'de birlikte çalıştığı insanları terörist sıfatıyla yaftalayan bir Esed... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Türkiye'nin Suriye'de birlikte çalıştığı insanları terörist sıfatıyla yaftalayan bir Esed... - Son Dakika

Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye'de birlikte çalıştığı insanları terörist sıfatıyla yaftalayan bir Esed...

6 saat önce

Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye'de birlikte çalıştığı insanları terörist sıfatıyla yaftalayan bir Esed var, bir de CHP'nin başındaki zat var"

Erdoğan:

Erdoğan: " Türkiye'nin Suriye'de birlikte çalıştığı insanları terörist sıfatıyla yaftalayan bir Esed var, bir de CHP'nin başındaki zat var"

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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