Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye Kürtleriyle veya Komşumuzun Sınırları İçerisinde Yaşayan Hiçbir...

Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye Kürtleriyle veya Komşumuzun Sınırları İçerisinde Yaşayan Hiçbir...

57 dakika önce

Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye Kürtleriyle veya komşumuzun sınırları içerisinde yaşayan hiçbir kesimle sorunu olmadığını ifade etmek isterim."

Erdoğan:
Erdoğan: " Türkiye'nin Suriye Kürtleriyle veya komşumuzun sınırları içerisinde yaşayan hiçbir kesimle sorunu olmadığını ifade etmek isterim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:15 Kaynak: AA

Suriye, Türkiye, Politika
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