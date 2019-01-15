Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye Kürtleriyle veya Komşumuzun Sınırları İçerisinde Yaşayan Hiçbir...
57 dakika önce
Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye Kürtleriyle veya komşumuzun sınırları içerisinde yaşayan hiçbir kesimle sorunu olmadığını ifade etmek isterim."
Erdoğan: " Türkiye
'nin Suriye
Kürtleriyle veya komşumuzun sınırları içerisinde yaşayan hiçbir kesimle sorunu olmadığını ifade etmek isterim."
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:15 Kaynak: AA
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