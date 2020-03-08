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Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal ve ilhak etme gibi bir amacı asla olmamıştır."
23 dakika önce
Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal ve ilhak etme gibi bir amacı asla olmamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:54 Kaynak: AA
Erdoğan: " Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal ve ilhak etme gibi bir amacı asla olmamıştır."
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