Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal ve ilhak etme gibi bir amacı asla olmamıştır."

Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal ve ilhak etme gibi bir amacı asla olmamıştır.

Erdoğan: " Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal ve ilhak etme gibi bir amacı asla olmamıştır."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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