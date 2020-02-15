Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal veya ilhak gibi niyeti asla söz konusu değildir biz... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal veya ilhak gibi niyeti asla söz konusu değildir biz... - Son Dakika

Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal veya ilhak gibi niyeti asla söz konusu değildir biz...

6 saat önce

Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal veya ilhak gibi niyeti asla söz konusu değildir biz işgal ve ilhakın önüne geçmenin gayreti içindeyiz"

Erdoğan:

Erdoğan: " Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal veya ilhak gibi niyeti asla söz konusu değildir biz işgal ve ilhakın önüne geçmenin gayreti içindeyiz"

Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:08 Kaynak: AA
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