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Erdoğan: "Türkiye olarak bölgemizde tabii biz her zaman dış müdahalelere karşı durduk ve bu...
6 saat önce
Erdoğan: "Türkiye olarak bölgemizde tabii biz her zaman dış müdahalelere karşı durduk ve bu saldırıyı da bu bakışla değerlendirdik.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:26 Kaynak: AA
Erdoğan: "Türkiye olarak bölgemizde tabii biz her zaman dış müdahalelere karşı durduk ve bu saldırıyı da bu bakışla değerlendirdik."
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