Erdoğan: "Türkiye Olarak Çok Yakında Hem Bilinçli Şekilde Bırakılan Deaş Artıklarını Hem de...
1 saat önce
Erdoğan: "Türkiye olarak çok yakında hem bilinçli şekilde bırakılan DEAŞ artıklarını hem de ülkemize karşı eğitilen DEAŞ'lıları temizleyeceğiz.
Erdoğan: "Türkiye
olarak çok yakında hem bilinçli şekilde bırakılan DEAŞ artıklarını hem de ülkemize karşı eğitilen DEAŞ'lıları temizleyeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:48 Kaynak: AA
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