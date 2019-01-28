Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye Olarak Çok Yakında Hem Bilinçli Şekilde Bırakılan Deaş Artıklarını Hem de...

Erdoğan: "Türkiye Olarak Çok Yakında Hem Bilinçli Şekilde Bırakılan Deaş Artıklarını Hem de...

1 saat önce

Erdoğan: "Türkiye olarak çok yakında hem bilinçli şekilde bırakılan DEAŞ artıklarını hem de ülkemize karşı eğitilen DEAŞ'lıları temizleyeceğiz.

Erdoğan:
Erdoğan: "Türkiye olarak çok yakında hem bilinçli şekilde bırakılan DEAŞ artıklarını hem de ülkemize karşı eğitilen DEAŞ'lıları temizleyeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:48 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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