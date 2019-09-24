Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye olarak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve haklarını teminat altına alan bir...
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Erdoğan: "Türkiye olarak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve haklarını teminat altına alan bir...

34 dakika önce

Erdoğan: "Türkiye olarak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve haklarını teminat altına alan bir çözüm bulunana kadar çaba göstermeye devam edeceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Türkiye olarak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve haklarını teminat altına alan bir çözüm bulunana kadar çaba göstermeye devam edeceğiz."

Türkiye, Kıbrıs, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:46 Kaynak: AA
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