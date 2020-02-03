Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha çizmek... - Son Dakika
Erdoğan: "Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha çizmek...
6 saat önce
Resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:17 Kaynak: AA
Resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz Erdoğan "Neyi beklediğinizi biliyorum" dedi ve duyurdu: Sayın başkanla mutabık kaldık 8 vatandaşımızı şehit eden Esed rejiminden Türkiye'ye küstah suçlama Doğu Perinçek'in gülerek söylediği sözler tepki çekti: Şehit vermeden olmaz