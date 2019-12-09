Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye olarak Kudüs ve Filistin'deki zulüm konusunda dile getirdiğimiz itirazlarda çoğu...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Türkiye olarak Kudüs ve Filistin'deki zulüm konusunda dile getirdiğimiz itirazlarda çoğu... - Son Dakika

Erdoğan: "Türkiye olarak Kudüs ve Filistin'deki zulüm konusunda dile getirdiğimiz itirazlarda çoğu...

6 saat önce

Erdoğan: "Türkiye olarak Kudüs ve Filistin'deki zulüm konusunda dile getirdiğimiz itirazlarda çoğu zaman yalnız kaldığımızı hissediyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Türkiye olarak Kudüs ve Filistin'deki zulüm konusunda dile getirdiğimiz itirazlarda çoğu zaman yalnız kaldığımızı hissediyoruz."

Filistin, Türkiye, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:00 Kaynak: AA
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