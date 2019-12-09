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Erdoğan: "Türkiye olarak Kudüs ve Filistin'deki zulüm konusunda dile getirdiğimiz itirazlarda çoğu...
6 saat önce
Erdoğan: "Türkiye olarak Kudüs ve Filistin'deki zulüm konusunda dile getirdiğimiz itirazlarda çoğu zaman yalnız kaldığımızı hissediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:00 Kaynak: AA
Erdoğan: "Türkiye olarak Kudüs ve Filistin'deki zulüm konusunda dile getirdiğimiz itirazlarda çoğu zaman yalnız kaldığımızı hissediyoruz."
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