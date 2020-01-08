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Erdoğan: "Türkiye olarak ne Irak'ın ne Suriye'nin ne Lübnan'ın ne de Körfez bölgesinin vesayet...
6 saat önce
Erdoğan: "Türkiye olarak ne Irak'ın ne Suriye'nin ne Lübnan'ın ne de Körfez bölgesinin vesayet savaşlarının sahnesi haline gelmesini istemiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:08 Kaynak: AA
Erdoğan: "Türkiye olarak ne Irak'ın ne Suriye'nin ne Lübnan'ın ne de Körfez bölgesinin vesayet savaşlarının sahnesi haline gelmesini istemiyoruz."
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