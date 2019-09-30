Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için çabalarımızı...
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Erdoğan: "Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için çabalarımızı...

51 dakika önce

Erdoğan: "Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için çabalarımızı sürdürmeye söz veriyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için çabalarımızı sürdürmeye söz veriyoruz."

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:12 Kaynak: AA
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