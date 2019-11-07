Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye olarak UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Türkiye olarak UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve...

Erdoğan: "Türkiye olarak UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve...

6 saat önce

Erdoğan: "Türkiye olarak UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Türkiye olarak UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz."

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oktay: "ABD Başkanının mektubuna cevabımız esasen Barış Pınarı Harekatı'yla sahada verilmiştir"
Son dakika: Türkiye Varlık Fonu, at yarışları ve bahisleri hizmet alımı için süreç başladı Futbol ekonomisinde kripto para kullanımı yaygınlaşıyor Fatih'te intihar eden kardeşler olayında yürek yakan ayrıntı! Tek çalışan Oya Yetişkin'di

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 16:21:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye olarak UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]