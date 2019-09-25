Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Türkiye olarak yükselen İslam düşmanlığı, ırkçılık, nefret söylemiyle etkin mücadele...
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Erdoğan: "Türkiye olarak yükselen İslam düşmanlığı, ırkçılık, nefret söylemiyle etkin mücadele...

1 saat önce

Erdoğan: "Türkiye olarak yükselen İslam düşmanlığı, ırkçılık, nefret söylemiyle etkin mücadele yönündeki çabalara öncülük etmeye devam edeceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Türkiye olarak yükselen İslam düşmanlığı, ırkçılık, nefret söylemiyle etkin mücadele yönündeki çabalara öncülük etmeye devam edeceğiz."

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:48 Kaynak: AA
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