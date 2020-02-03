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Erdoğan: "Türkiye sağlık turizminde Ukrayna'nın ana destinasyonlarından biri haline geldi.
12 dakika önce
Erdoğan: "Türkiye sağlık turizminde Ukrayna'nın ana destinasyonlarından biri haline geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:10 Kaynak: AA
Erdoğan: "Türkiye sağlık turizminde Ukrayna'nın ana destinasyonlarından biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl Ukrayna'dan tedavi için 20 bin kişi geldi."
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