Erdoğan: "Türkiye sağlık turizminde Ukrayna'nın ana destinasyonlarından biri haline geldi. - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Türkiye sağlık turizminde Ukrayna'nın ana destinasyonlarından biri haline geldi. - Son Dakika

Erdoğan: "Türkiye sağlık turizminde Ukrayna'nın ana destinasyonlarından biri haline geldi.

12 dakika önce

Erdoğan: "Türkiye sağlık turizminde Ukrayna'nın ana destinasyonlarından biri haline geldi.

Erdoğan:

Erdoğan: "Türkiye sağlık turizminde Ukrayna'nın ana destinasyonlarından biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl Ukrayna'dan tedavi için 20 bin kişi geldi."

Türkiye, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:10 Kaynak: AA
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