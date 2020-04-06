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Erdoğan: "Türkiye sağlıktan gıdaya ve temizlik malzemelerine kadar acil ihtiyaç duyulan konularda...
6 saat önce
Erdoğan: "Türkiye sağlıktan gıdaya ve temizlik malzemelerine kadar acil ihtiyaç duyulan konularda oldukça iyi yerdedir.
Erdoğan: "Türkiye sağlıktan gıdaya ve temizlik malzemelerine kadar acil ihtiyaç duyulan konularda oldukça iyi yerdedir. "
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:06 Kaynak: AA
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